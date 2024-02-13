В недрах Марса обнаружили следы древнего круговорота пород

Китайские и американские планетологи обнаружили свидетельства того, что на Марсе примерно 3,5-4 млрд лет назад существовал активный круговорот пород между недрами и поверхностью планеты, следы этого процесса сохранились на территории Эридании, предположительно, древнего марсианского озера. Выводы ученых опубликованы в статье в научном журнале Nature Astronomy.

"Мы обнаружили большое число черт рельефа на территории Эридании, которые указывают на то, что этот регион Марса представляет собой зону, где породы коры планеты, активно взаимодействовавшие с водой, погружались в ее недра. В этом отношении Марс был очень похож на древнюю Землю времен архейской эры, когда тектоника плит еще не запустилась", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и китайских астрономов под руководством доцента Гонконгского университета Джозефа Михальски при изучении снимков и научных данных, полученных при помощи зондов Mars Global Surveyor, "Марс-Одиссей" и MRO при наблюдениях за Эриданией. Она представляет собой один из крупных регионов Марса в южном полушарии четвертой планеты Солнечной системы, где в далеком прошлом предположительно располагалось крупное древнее озеро или небольшое море.

Эридания давно привлекает внимание астрономов тем, что на ее территории существуют отложения "намагниченных" горных пород древней коры Марса, а также большое число вулканов, активных в первые эпохи существования планеты. Астрономы заинтересовались тем, как много следов вулканической активности присутствует на территории этого региона Марса, который предположительно находился под водой или подо льдом 3,5-4 млрд лет назад.

В общей сложности, планетологам удалось выявить 63 ранее неизвестных вулкана и других следов их существования на территории Эридании, а также куполообразные области с необычно тонким слоем коры, которые разделяли "намагниченные" регионы в этой области Марса. Последующий анализ их свойств показал, что в этих точках осадочные породы и связанная с ними марсианская кора погружались в недра планеты.

Схожие процессы, как предполагают астрономы, протекали и в других регионах Марса, что делало его похожим в этом отношении на Землю в архейскую эру до того, как на нашей планете появились первые обособленные тектонические плиты. Это говорит в пользу существования круговорота пород между недрами Марса и его поверхностью и схожем процессе геохимической эволюции Марса и Земли на первых этапах их существования, отметили планетологи.

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