Баг ExpressVPN более полутора лет раскрывал историю посещения веб-сайтов

Разработчики ExpressVPN убрали функцию раздельного туннелирования в последней версии приложения. Причина — выявленный недавно баг, из-за которого раскрывались некоторые DNS-запросы и, как следствие, история посещения веб-ресурсов.

© Unsplash

Компания признаётся, что ошибка присутствовала в версиях с 12.23.1 по 12.72.0 включительно. Таким образом, ряд запросов сливался с 19 мая 2022 года по 7 февраля 2023-го.

Проблема затрагивала тех пользователей, которые включали раздельное туннелирование — функцию выборочной маршрутизации трафика как в VPN-туннеле, так и вне его.

Как правило, эта функциональность нужна для гибкой настройки клиента, где требуется как локальный, так и безопасный удалённый доступ.

Наличие бага приводило к тому, что пользователь не соединялся с инфраструктурой ExpressVPN, а направлялся к интернет-провайдеру. Обычно все DNS-запросы должны проходить через сервер ExpressVPN, который не хранит логи, чтобы не дать провайдерам и другим организациям отслеживать посещаемые пользователем домены.

Тем не менее ошибка конфигурации позволяла отдельным запросам отправляться на сервер провайдера, что открывало возможность для отслеживания привычек пользователей.

Таим образом, юзеры на Windows с включённым раздельным туннелированием раскрывали историю посещения веб-сайтов, что в корне противоречит принципам VPN-софта.