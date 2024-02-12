Робота-хирурга Da Vinci заподозрили в убийстве пациентки

Хирургический робот Da Vinci дал сбой в ходе операции по удалению рака толстой кишки у пациентки из Флориды Сандры Сультцер, в результате чего женщине потребовались новые операции, которые закончились ее смертью. Муж пациентки обратился в суд, пишет Neoscope.

Харви Сультцер в своем иске к компании-создателю робота Da Vinci Intuitive Surgical. Inc утверждает, что смерть его жены стала «прямым и непосредственным результатом полученных ею травм» в ходе операции.

Он потребовал возмещения ущерба, подчеркнув, что жене не было известно о высоких рисках роботизированных операций (по сравнению с процедурами с использованием «традиционного лапароскопического инструмента»).

При этом компания Intuitive Surgical уже подвергалась проверке со стороны Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) «на предмет травм, полученных во время операций с участием робота», отмечается в статье.

В частности, причиной проверок стали сообщения о том, что роботизированное устройство могло вызвать ожоги внутренностей из-за трещин в резиновом рукаве, предназначенном для изоляции металлических частей.