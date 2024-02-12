Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей

Эта норма КоАП предусматривает ответственность за повторное неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления своей деятельности. В августе 2023 года Роскомнадзор привлек WhatsApp к ответственности по этой статье, однако компания не устранила правонарушение, и тогда протокол был передан в суд для решения вопроса о повторном наказании.