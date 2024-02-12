Суд оштрафовал WhatsApp на 500 тысяч рублей

Столичный мировой суд оштрафовал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать правила деятельности в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.
"Постановлением мирового судьи судебного участка №371 Таганского района Москвы компания WhatsApp LLC признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей", - сказали в пресс-службе.
Эта норма КоАП предусматривает ответственность за повторное неисполнение организатором распространения информации в сети Интернет обязанности уведомить уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о начале осуществления своей деятельности. В августе 2023 года Роскомнадзор привлек WhatsApp к ответственности по этой статье, однако компания не устранила правонарушение, и тогда протокол был передан в суд для решения вопроса о повторном наказании.