Общение с собакой оказалось полезным для здоровья человека

Ученые из Вуллонгонгского университета в Австралии обнаружили, что даже краткосрочное взаимодействие с собакой способно снизить уровень гормона стресса, кортизола, в крови человека. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Psychophysiology (IJP).

© Газета.Ru

В результате систематического обзора 129 предыдущих научных исследований на тему взаимодействия человека и животных ученые выяснили, что поглаживание собаки и игра с ней снижают уровень кортизола (гормона стресса) в крови человека. Положительный эффект проявляется даже при недолгом взаимодействии.

Кроме того, в ходе общения у человека и животного в крови повышается концентрация другого гормона — окситоцина. Окситоцин является нейромедиатором, биологически активным веществом, передающим сигналы от нервной системы к мышцам. Иногда его называют гормоном любви и привязанности.

Другое исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что регулярное общение с собаками помогает улучшить когнитивные способности детей. Вероятнее всего, это связано с необходимостью заботиться о питомце, а также с увеличением физической активности и сосредоточенности.