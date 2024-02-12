Российские ученые исправили ошибки иностранных коллег в статьях о моллюсках

"Суть этой работы в том, что исследователи, которые проводят изучение моллюсков на местах, часто их неправильно определяют. Причем проблема в том, что эти данные нередко публикуются в хороших изданиях издательств Springer, Elsevier, Wiley (издательства, издающие ведущие научные журналы - прим. ТАСС). И эта информация дальше может быть использована другими учеными, на нее могут ссылаться. Ошибки могут быть знаковые, например, находки жемчужниц, которые живут только в холодных водоемах на севере Европы и Северной Америки, на Филиппинах и в Западной Африке, это примерно как белый медведь на Мадагаскаре, - сказал Болотов. - Количество работ с этими ошибочными определениями в мире растет. Поэтому мы провели этот анализ и постарались, где это было возможно, правильно переопределить объекты исследований".