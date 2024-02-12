Российские ученые исправили ошибки иностранных коллег в статьях о моллюсках

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) провели работу по выявлению и исправлению ошибок в научных статьях из разных стран, где неправильно определены виды пресноводных моллюсков, рассказал ТАСС директор ФИЦКИА Иван Болотов. Такая работа проделана впервые, биологи проанализировали статьи в ведущих научных журналах с 1991 по 2023 год, это важно не только для дальнейших исследований, но и для борьбы с опасными моллюсками-вселенцами и охраны редких видов.
Группа ФИЦКИА по исследованию пресноводных моллюсков является ведущей в России и одной из ведущих в мире.
"Суть этой работы в том, что исследователи, которые проводят изучение моллюсков на местах, часто их неправильно определяют. Причем проблема в том, что эти данные нередко публикуются в хороших изданиях издательств Springer, Elsevier, Wiley (издательства, издающие ведущие научные журналы - прим. ТАСС). И эта информация дальше может быть использована другими учеными, на нее могут ссылаться. Ошибки могут быть знаковые, например, находки жемчужниц, которые живут только в холодных водоемах на севере Европы и Северной Америки, на Филиппинах и в Западной Африке, это примерно как белый медведь на Мадагаскаре, - сказал Болотов. - Количество работ с этими ошибочными определениями в мире растет. Поэтому мы провели этот анализ и постарались, где это было возможно, правильно переопределить объекты исследований".
Специалисты ФИЦКИА нашли 25 статей с серьезными ошибками. Например, ученые на Филиппинах и в Нигерии заявили, что нашли на территории своих стран европейскую жемчужницу (лат. Margaritifera margaritifera), что невозможно, поскольку она обитает только в водоемах с холодной водой и там должны жить определенные виды лососевых рыб. Группа исследователей в Индонезии, которые исследовали мангровые заросли с солоноватой водой, определила как китайских беззубок обитающих там моллюсков. А это оказались морские виды, приспособленные к соленой воде.
Все это серьезные ошибки, значимые не только с научной точки зрения, но и с экономической. Китайские беззубки, к примеру, являются опасным видом-вселенцем.
"Допустим, что эта китайская беззубка устойчива к засолению, значит, мы соль тогда не можем использовать для того, чтобы ее уничтожить в прудах. А на самом деле она пресноводный вид, и это морской вид в данном случае ошибочно был в качестве нее определен", - объяснил ученый.
Пошаговая инструкция
Неправильно определенные виды были обнаружены также в работах из Ирака и Пакистана. Собеседник агентства подчеркнул, что задачей было не критиковать, а помочь коллегам.
"В основном исследователи, работы которых мы анализировали, трудятся в дружественных нам странах, с которыми достаточно тесные связи у Российской Федерации, - сказал он. - Мы разработали и опубликовали инструкцию, как правильно действовать для того, чтобы определять моллюсков корректно. Это пошаговая инструкция, которая, как мы думаем, будет востребована учеными в этих странах".
Болотов добавил, что неверное определение видов пресноводных моллюсков типично не только для стран Африки и Юго-Восточной Азии, эта проблема возникает и у биологов в США и Европе, поскольку специалистов по систематике этой группы мало. По словам директора ФИЦКИА, в статье, которая была опубликована в ведущем научном журнале Aquatic conservation: Marine and freshwater ecosystems, составлен алгоритм, как идентифицировать моллюсков, какими базами данных пользоваться. Кроме того, специалисты Арктического центра готовы помогать ученым дружественных стран в определении видовой принадлежности их находок.