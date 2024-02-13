В WhatsApp появится раздел «Избранное» для звонков и чатов

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили свежий бета-апдейт для браузерной версии программы. В издании WABetaInfo обратили внимание на появление функции «Избранное», предназначенной для фильтрации списка контактов.

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Так, подобный пункт уже появился во вкладке звонков — пользователи смогут дозвониться до своих родных и близких без поиска по списку контактов. Аналогичный функционал появится и для чатов: юзеры смогут переключиться на вкладку «Избранное», сперва добавив туда самых важных для себя людей.

WABetaInfo