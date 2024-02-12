Xiaomi выпустила дешевый Wi-Fi 6 роутер за пределами Китая
Xiaomi расширила свой ассортимент, выпустив новый Wi-Fi 6 роутер AX1500 на глобальном рынке, после его дебюта в Китае в декабре.
Новинка поддерживает Wi-Fi 6, обеспечивая скорость до 1500 Мбит/с на обеих частотах — 5 ГГц и 2,4 ГГц, что гарантирует надежное соединение по всему дому.
Он автоматически переключается между частотами для бесперебойной связи и поддерживает Mesh-сеть для расширения покрытия. Для геймеров предусмотрен эксклюзивный канал ускорения, снижающий задержки и повышающий отзывчивость, а также поддержка IPTV.
Роутер оснащен технологией Wi-Fi 6, самоадаптивными гигабитными Ethernet-портами и возможностями IPTV, обеспечивая плавную работу, широкое покрытие сигнала и поддержку множества устройств.
В качестве мер безопасности используются шифрование WPA3 и технология BSS Coloring для минимизации помех.
Хотя официальная цена в глобальных рынках пока не объявлена, в Китае роутер продается по цене около $18 долларов. На AliExpress его можно приобрести примерно за $25. Ожидается, что официальная цена будет в этом же диапазоне.