Xiaomi выпустила дешевый Wi-Fi 6 роутер за пределами Китая

Xiaomi расширила свой ассортимент, выпустив новый Wi-Fi 6 роутер AX1500 на глобальном рынке, после его дебюта в Китае в декабре.

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Новинка поддерживает Wi-Fi 6, обеспечивая скорость до 1500 Мбит/с на обеих частотах — 5 ГГц и 2,4 ГГц, что гарантирует надежное соединение по всему дому.

Он автоматически переключается между частотами для бесперебойной связи и поддерживает Mesh-сеть для расширения покрытия. Для геймеров предусмотрен эксклюзивный канал ускорения, снижающий задержки и повышающий отзывчивость, а также поддержка IPTV.

Роутер оснащен технологией Wi-Fi 6, самоадаптивными гигабитными Ethernet-портами и возможностями IPTV, обеспечивая плавную работу, широкое покрытие сигнала и поддержку множества устройств.

Gizmochina

В качестве мер безопасности используются шифрование WPA3 и технология BSS Coloring для минимизации помех.