Инженеры Apple намерены довести шлем Vision Pro до ума в ближайшие 4 года

Шлем Apple Vision Pro вызвал небывалый интерес на рынке, но, по мнению инженеров компании, пока не лишен недостатков.

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Согласно отчету Марка Гурмана из Bloomberg, который ссылается на сотрудников компании, девайс считается «сырым» даже внутри Apple и требует значительных улучшений как в аппаратной, так и в программной части.

Инженеры уверены, что для того чтобы шлем мог в полной мере заменить iPad, потребуется около четырех лет разработки.

Основные аспекты, требующие доработки, включают вес устройства, автономность работы и размер аккумулятора.

Кроме того, текущий вариант visionOS сталкивается с проблемами несовместимости и ошибками, ограничивая функциональность шлема.