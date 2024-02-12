Приложение «Тинькофф инвестиций» снова доступно в AppStore

"Старое приложение, если оно уже установлено, продолжит работать и дальше, однако там не будет доработок, которые мы сделали за последние месяцы. Также по-прежнему можно будет пользоваться "Тинькофф инвестициями" на iPhone через личный кабинет", - уточняют в "Тинькофф инвестициях".