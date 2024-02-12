Приложение "Тинькофф инвестиций" снова доступно в AppStore
Приложение "Тинькофф инвестиций" снова доступно в официальном магазине приложений Apple для смартфонов на iOS, теперь оно называется "Календарь инвестора". Об этом сообщается в Telegram-канале "Тинькофф инвестиции".
"Приложение "Тинькофф инвестиций" снова доступно в App Store. Нажимайте на "Скачать" уже сейчас! Приложение с названием "Календарь инвестора" будет в открытом доступе очень короткое время", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению "Тинькофф инвестиции", в новом приложении, в частности, добавлена подборка с наиболее доходными стратегиями, упрощена торговля фьючерсами и опционами, сделана возможность пользоваться цифровым портфельным управляющим.
"Старое приложение, если оно уже установлено, продолжит работать и дальше, однако там не будет доработок, которые мы сделали за последние месяцы. Также по-прежнему можно будет пользоваться "Тинькофф инвестициями" на iPhone через личный кабинет", - уточняют в "Тинькофф инвестициях".
В марте 2023 года после санкций ЕС приложения "Тинькофф" стали недоступны в App Store. Тогда банк при желании пользователя установить их или обновить на iPhone предлагал это сделать через представителя банка на встрече с клиентом.