LG начнет выпускать IPS Black матрицы с частотой обновления 360 Гц

LG готовится к революции в мире дисплеев. Случится это в рамках анонса новеньких IPS Black панелей с частотой обновления 360 Гц.

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Произойти знаменательное событие должно ближе к концу 2024 года. Речь идет о 27-дюймовых панелях, которые обещают значительное улучшение качества изображения благодаря удвоенному контрасту до 2000:1 по сравнению с традиционными IPS-экранами.

Кроме того, LG работает над разработкой версии 2.0 этой технологии, целью которой является дальнейшее повышение контрастности панелей, с ожидаемым выпуском в конце 2025 года.

ITHome

На данный момент в производстве уже есть IPS Black панели с частотой обновления 60 Гц и 120 Гц, используемые в различных моделях мониторов Dell.