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Раскрыты новые функции, которые смартфоны Google Pixel получат со свежим обновлением

Владельцы смартфонов Google Pixel вскоре получат обновление, которое добавит ряд новых функций.

Названы функции, которые Google Pixel получат со свежим обновлением
© Ferra.ru

Среди ожидаемых нововведений в мартовском обновлении Pixel Feature Drop:

  • Управление Bluetooth устройствами прямо из быстрых настроек: пользователи смогут переключаться между Bluetooth устройствами, подключать новые или отключать Bluetooth, не заходя в настройки.
  • Выборочная запись экрана: будет возможность выбирать между записью всего экрана или конкретного приложения, что позволит избежать появления нежелательных уведомлений в записи. Улучшенный доступ к информации о работе камеры и микрофона: новая функция позволит видеть, какое приложение использует камеру или микрофон, и быстро его закрыть.
  • Упрощенный способ делиться Wi-Fi соединением: через быстрые настройки можно будет поделиться доступом к Wi-Fi, предоставив QR-код для сканирования другим устройствам.
  • Информация на экране блокировки: на экране блокировки с погодой теперь можно будет видеть предстоящие будильники и статус функции «Не беспокоить».

Все эти нововведения явно подчеркивают стремление Google к улучшению пользовательского опыта в своих устройствах.

Ожидается, что обновление будет выпущено 4 марта, в первый понедельник следующего месяца, в соответствии с традицией Google.

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