Появилось качественное фото нового планшета Xiaomi Pad 6S Pro

Новый планшет Xiaomi Pad 6S Pro слили в сеть. Его детали уже вызывают волнение среди поклонников технологий.

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Согласно утечке от известного инсайдера, планшет будет оснащен 12.4-дюймовым экраном, а его задняя часть будет напоминать дизайн камеры линейки смартфонов Xiaomi 14.

Предварительная информация указывает на то, что устройство получит LCD-дисплей с соотношением сторон 16:10 и поддержкой частоты обновления 144 Гц. В качестве процессора ожидается использование Snapdragon 8 Gen 2, а также поддержка 120 Вт быстрой зарядки.

Планшет получит 50-мегапиксельную двойную камеру, большую батарею, четыре динамика и обновленную систему, улучшающую взаимодействие со сторонними устройствами.