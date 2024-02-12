OnePlus Ace 3 Pro будет полноценным флагманом на Snapdragon 8 Gen 3

OnePlus готовит к выпуску новый флагманский смартфон Ace 3 Pro, который будет работать на базе процессора Snapdragon 8 Gen 3.

© Ferra.ru

По данным китайского инсайдера, устройство обещает порадовать пользователей «высочайшим качеством ощущений». При этом компания тестирует конфигурацию 24 ГБ / 1 ТБ. Дизайн новинки сохранит популярную концепцию с изогнутым экраном.

Отметим, что OnePlus Ace 3, в свою очередь, оснащался чипом Snapdragon 8 Gen 2 и предлагал комбинацию LPDDR5X оперативной памяти и UFS 4.0 внутреннего накопителя.

Новенький Ace 3 Pro, судя по всему, будет следовать этой традиции высокопроизводительных характеристик, предлагая еще более мощные спецификации.

Кроме того, смартфон получит OLED-дисплей с разрешением 2780 × 1264 пикселей, произведенным компанией BOE, и предложит улучшенные параметры яркости.