В России создали нейросеть для распознавания мошенников в чатах

Российские разработчики создали искусственный интеллект (ИИ), способный мгновенно распознавать сообщения от мошенников. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей Кубанского государственного технического университета.

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В материале отмечается, что программа написана на языке Python. Как рассказал разработчик нейросети Олег Лейнвебер, каждые 15 секунд ИИ делает снимок рабочего окна и анализирует имеющийся на изображении текст на наличие спама.

При этом, если программа распознает вредоносное сообщение, она сразу уведомляет об этом владельца устройства. Во «всплывающей» нотификации указывается не только само небезопасное сообщение, но и его категория в зависимости от вида мошенничества.

Источники издания подчеркнули, что новый ИИ подходит для компьютеров с операционной системой Linux и Microsoft Windows. На иных устройства она пока не поддерживается.

По информации журналистов, нейросеть обучена на самых распространенных примерах мошенничества. В частности, речь идет о попытках злоумышленников заполучить данные банковских карт и предложениях о работе на маркетплейсах.

Ожидается, что алгоритм будет полезен для обычных и корпоративных пользователей. Более того, создатели ИИ планируют выпустить специальные версии для образовательных и государственных учреждений.

«Попробовать бета-версию софта можно будет уже во втором квартале нынешнего года, полноценный же релиз ожидается в 2026 году», — говорится в публикации.

Комментируя проект, директор компании Ideco Дмитрий Хомутов перечислил условия для его востребованности. Он отметил, что популярность нейросети будет во многом зависеть от ее надежности и эффективности. Кроме того, немаловажным фактором является удобство ее внедрения в работу той или иной организации.