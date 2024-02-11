Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) работает над проектом Будущего кольцевого коллайдера (Future Circular Collider, FCC). Он будет в три раза больше действующего. Длина его туннеля составит около 100 километров. С его помощью ученые хотят исследовать темную материю и раскрыть загадки Вселенной. 27-километровый Большой адронный коллайдер (БАК) станет для нового вспомогательным кольцом, обеспечивающим предварительный разгон частиц.

Планируется, что кольцевой коллайдер вступит в строй не ранее 2040 года, пишет Forbes. Технико-экономическое обоснование проекта еще не завершено, так что общая стоимость ускорителя пока неизвестна. При заявке проекта в 2019 году назывались суммы до 21 млрд евро. Для сравнения: затраты на строительство БАК составили около 5 млрд евро.