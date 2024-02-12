Amazon сняла с продажи издания ИИ о заболевании Карла III

Компания электронной торговли Amazon изъяла из продажи несколько книг о Карле III, предположительно, написанных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), из-за опасений, что они содержат ложную информацию о заболевании короля. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Согласно заявлению Amazon, компания прекратила продажу изданий, которые "нарушают правила содержания". Контент, созданный ИИ, не запрещен, однако неприемлем тот, который наносит ущерб клиентам. Книги рекламировались как написанные неизвестными авторами. Одно из подобных сочинений под названием "Битва короля: Карл III и его борьба с раком" появилось в продаже 5 февраля - в тот же день, когда было объявлено о диагнозе монарха.

В публикациях высказываются предположения относительно того, какой тип онкологического заболевания у 75-летнего короля. Они включают подробности, что испытывал монарх, узнав о диагнозе.

Букингемский дворец заявил, что любые публикации, в которых высказываются предположения о диагнозе и лечении короля, "навязчивы, бесчувственны и полны неточностей". Команда юристов королевского дома "внимательно изучит этот вопрос", говорится в сообщении.