В США впервые напечатали мозг человека на 3D-принтере

Американские ученые из Университета Висконсина в Мадисоне (США) отчитались об уникальном эксперименте, в ходе которого им удалось напечатать ткани коры мозга прямо на 3D-принтере, передает научный портал Interesting Engineering. Опытные образцы живут и функционируют как настоящие, но созданы они для исследования, а не для помощи в работе мозга, уточняется в статье.

По данным издания, секрет разработки заключается в двух важных аспектах: специальных биочернилах и методе горизонтальной печати. Последний позволяет облегчить доступ клеток к питательным веществам и кислороду. Иными словами, нейроны располагаются в строго определенном горизонтальном порядке, а биочернила поддерживают структуру и облегчают создание и работу нейронных связей.

Одной из главных целей ученых, которую они планируют достичь благодаря эксперименту, стало исследование особенностей различных неврологических заболеваний и дефектов развития нервной системы. Предполагается, что исследования позволят разработать более эффективные методы борьбы с такими недугами, в том числе с болезнями Альцгеймера и Паркинсона.