Хакеры в 2023 году сотни миллионов раз атаковали портал «Госуслуги»

Киберпреступники в 2023 году совершили более 600 млн DDoS-атак на портал «Госуслуги», но их удалось отразить, сообщил вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов на Дне госуслуг на ВДНХ в Москве. Его слова цитирует ТАСС .

По его словам, специалисты каждый месяц блокируют более 70 подделок на госпортал. Среди них фишинговые сайты, телеграм-каналы, приложения, следует из презентации Ляпунова. Пресечено более 1,2 тысячи попыток оказания нелегальных услуг, предлагаемых якобы порталом госуслуг. В даркнете выявлено более 400 объявлений о продаже баз данных, которые, как утверждается, выгружены с портала. Заблокировано более двух тысяч учетных записей на портале, которые были украдены.