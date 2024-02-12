Microsoft встроит в Windows улучшающий качество картинки ИИ

Microsoft работает над добавлением технологии суперразрешения в Windows-приложения, что может кардинально изменить взаимодействие пользователей с медиа и играми на их устройствах.

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Новинка, ранее применявшаяся в игровой индустрии для улучшения производительности и визуального качества, теперь может быть интегрирована в широкий спектр софта для Windows.

В Windows 11 insider build версии 24H2 была обнаружена функция Automatic Super Resolution, которая позволяет пользователям включать суперразрешение автоматически или настраивать его для отдельных приложений через настройки системы дисплей графика.

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