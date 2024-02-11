По словам журналистов медиа, это может с большой долей вероятности означать, что Microsoft отказалась от выпуска Windows 12 в 2024 году. Авторы полагают, что корпорация не будет выпускать два крупных апдейта — обновление Windows 11 и новое поколение ОС — в один год. Также в Microsoft подчеркнули, что корпорация планирует и дальше выпускать по одному глобальному обновлению для собственной операционной системы в год.