Новый вид медуз с красным крестом и необычными ядами открыли ученые в Японии

Группа японских исследователей выявила ранее неизвестный вид медуз в Тихоокеанской акватории недалеко от Огасавары. Данный тип беспозвоночных назвали Santjordiapagesi в честь Георгиевского креста.

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Исследования велись недалеко от расположенных под водой вулканов. Ученые обнаружили медузу на глубине 812 метров. Диаметр особи достигал около 10 сантиметров. Также на ее животе был узор в виде красного креста, из-за чего медуза получила такое название. Специалистов заинтересовал яд животного, в составе которого могут быть не открытые ранее элементы.

«Этот вид сильно отличается от всех глубоководных медуз, обнаруженных на сегодняшний день. Он относительно небольшой, тогда как другие в такой среде намного больше», – поделился ученый Андре Морандини.

Эксперт предположил, что красный крест может быть связан с захватом еды. Медуза практически прозрачная, что, по его мнению, выполняет функцию маскировки, пишет Newsweek.