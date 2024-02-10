Сервис изображений Pinterest объединится с Google для спасения бизнеса

Социальный сервис Pinterest объявил о партнёрском соглашении с Google для выхода из намечающегося кризиса на фоне падения акций на 9%.

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Выручка Pinterest на 31 декабря 2023 года составила $981,3 млн, это ниже ожиданий инвесторов, рассчитывавших на $990,6 млн. Прибыль сервиса составила $0,53 на акцию, что превысило прогнозы на 2 цента.

У Pinterest наметились проблемы на рынке из-за возрастающей конкуренции со стороны TikTok, Facebook*и Instagram*. Эти платформы стали основными для рекламодателей в условиях сложившейся экономической ситуации благодаря более обширной базе пользователей и эффективных технологий таргетированной рекламы.

Партнёрство с Google позволит Pinterest показывать заказную рекламу через Google Ad Manager, что позволит выйти на новые международные рынки. Ранее в этих же целях Pinterest заключила партнёрство с Amazon.

Как отмечается, Pinterest смогла стабилизировать падение выручки и акций.