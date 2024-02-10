$90.89-0.3797.94-0.42
Войти в почту

MacRumors: дизайн iOS 18 будет вдохновлен оформление VisionOS

Согласно новым слухам, iOS 18 и iPadOS 18 будут иметь элементы дизайна, вдохновленные оформлением VisionOS. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на отчет израильского СМИ The Verifier.

В инсайде The Verifier утверждается, что приложение Apple TV на iPadOS 18 будет иметь ту же полупрозрачную панель навигации, которая была представлена в версии приложения tvOS 17.2 в прошлом году. Дизайн этого меню имеет сходство с VisionOS, операционной системой, которая работает на новой гарнитуре Apple Vision Pro.

Согласно слухам, Apple также планирует изменить дизайн различных других системных меню и встроенных в iOS 18 приложений. По меньшей мере изменения должны коснуться оформления интерфейса в браузере Safari.

В MacRumors призывают относиться к инсайду The Verifier со скепсисом, поскольку данный источник имеет неоднозначную репутацию как источник слухов про Apple.

Apple ввела новые ограничения для россиян

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC в июне 2024 года. Первая бета-версия должна выйти вскоре после презентации новинки. Обновление будет выпущено для всех пользователей в сентябре вместе с линейкой iPhone 16 или немного позже.

Наука и техника
Видео
Apple
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости