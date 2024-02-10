Внутреннее ухо ископаемой обезьяны помогло понять развитие прямохождения

Ученые исследовали размеры и форму полукружных каналов во внутреннем ухе вымершего примата рода Lufengpithecus с помощью 3D-мультимасштабирования и мультимодальной визуализации. Полученные данные они сопоставили с информацией о строении внутреннего уха у других ископаемых и современных обезьян. В результате ученые сделали вывод, что эволюция прямохождения у приматов проходила в три этапа. Исследование опубликовано в журнале The Innovation.

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Люди и наши ближайшие родственники, человекообразные обезьяны, демонстрируют удивительное разнообразие двигательных способностей: от прямохождения и лазания до вскарабкивания на деревья и хождения на четырех конечностях. Самый уникальный и важный их всех способов перемещения — прямохождение. Однако ученые до сих пор не могут точно сказать, как и почему приматы научились стоять на двух ногах. Большинство исследований сконцентрировано на анализе костей конечностей, плеч, таза и позвоночника у современных и ископаемых обезьян. В рамках новой работы биологи решили обратиться к менее очевидному источнику информации — внутреннему уху. Оно состоит из трех отделов. Два из них — преддверие и полукружные каналы — отвечают за чувство равновесия и положения тела в пространстве. Именно поэтому анализ внутреннего уха может рассказать об эволюции прямохождения.

Ученые анализировали строение внутреннего уха у ископаемых обезьян рода Lufengpithecus. Они жили в периоде между 6,2 и 12,5 миллионами лет назад на нынешней территории юго-запада Китая. До настоящих дней сохранилось несколько черепов этих животных. Исследователи сканировали черепа с помощью системы 3D-мультимасштабирования и мультимодальной визуализации. Это позволило биологам подробно визуализировать структуры внутреннего уха лифенгпитека. Хоть ископаемые кости и были повреждены, ученые все же смогли оценить параметры тонких структур костных каналов и сделать выводы о строении внутреннего уха у этих обезьян. Затем ученые сравнили полученные данные с результатами сканирования черепов других современных и древних обезьян.