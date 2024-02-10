Ученые разработали роботизированный моноцикл с двумя ногами

Инженеры из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейнет под руководством Ли Чжу Хена представили свою необычную разработку — роботизированный моноцикл Ringbot. Это колесо в форме кольца, внутри которого расположены два подвижных управляющих модуля с установленными сверху ногами.

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Этот моноцикл имеет тот же принцип управления, как и классические велосипеды-моноциклы 19 века. Управление робомоноциклом осуществляется за счёт отклонения центра тяжести в поперечном направлении. Потому что такие механизмы обладают устойчивостью по направлению своего движения благодаря гироскопическому эффекту и низкому центру тяжести, но неустойчивы в поперечном направлении.

По такому же принципу управляется и робот-моноцикл. Ringbot оснащён модулями с ногами, благодаря которым робот может не только менять направление движения во время езды, сохранять равновесие в неподвижном состоянии, опираясь о поверхность, но и разворачиваться на одном месте и автоматически подниматься после падения.

Моноцикл построен на основе колеса в форме кольца с внешним диаметром 515 мм, напечатанного на 3D-принтере, покрытого снаружи термопластичным полиуретаном для лучшего сцепления с поверхностью. На внутренней поверхности робота находятся направляющие канавки с установленными в них двумя подвижными модулями идентичной конструкции. Масса Ringbot составляет около 2,5 кг.