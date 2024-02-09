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Bloomberg: ЕК начнёт расследование против TikTok из-за риска для детей

Еврокомиссия в ближайшие недели начнёт расследование в отношении соцсети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.

ЕК начнет расследование против TikTok из-за риска для детей
© globallookpress.com

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — говорится в сообщении.

Ранее Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.

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