ЕК начнет расследование против TikTok из-за риска для детей

Bloomberg: ЕК начнёт расследование против TikTok из-за риска для детей
Еврокомиссия в ближайшие недели начнёт расследование в отношении соцсети TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах из-за опасений по поводу риска для несовершеннолетних.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«Европейская комиссия начнет расследование в отношении TikTok в соответствии с новым законом о цифровых услугах в ближайшие недели», — говорится в сообщении.
Ранее Эстония направила Еврокомиссии предложения по усилению регулирования в отношении мессенджера Telegram.