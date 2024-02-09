Япония запланировала ежегодно проводить 30 космических пусков

Япония к 2035-му планирует ежегодно проводить 30 космических пусков, заявила министр экономической безопасности страны Санаэ Такаити. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы установили такую цель с учетом роста спроса как внутри страны, так и за рубежом. Мы хотим превратить космическую отрасль в область, которая сможет привлечь средства на мировом рынке», — сказала чиновник.

По ее оценке, к середине 2030-х ежегодно 10 пусков должно осуществлять Японское агентство аэрокосмических исследований, остальные 20 стартов будут приходиться на частный сектор.

Ранее Kyodo со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований сообщило, что модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) на Луне перешел в спящий режим до середины февраля.