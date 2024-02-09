Специалист усомнился в вероятности магнитной бури после вспышки на Солнце

«Это называется «X-класс», если смотреть по рентгеновскому диапазону... За правой стороной Солнца произошла вспышка, и мы увидели только самый её хвостик. То есть мы не видели само основание этой вспышки, но тем не менее она дала Х-класс. На данный момент у нас уже регистрируются солнечные космические лучи или солнечные протоны высоких энергий более 100 МэВ», — рассказал Абунин.