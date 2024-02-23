Почему насекомых так привлекает свет?

Каждый знает, что лампочки и любые другие источники света привлекают насекомых — но до недавних пор никто не мог сказать, почему. Портал Popular Mechanics поделился результатами свежего исследования, которое развеяло старые мифы.

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Новая научная работа, опубликованная в журнале Nature Communications, описывает следующий опыт. Команда британских специалистов по биоинженерии отследила передвижения насекомых вокруг искусственного источника света в лабораторных и полевых условиях. И после анализа они выяснили, что насекомых вовсе не привлекают фонари или лампы. Они попадают в ловушку, если подлетают слишком близко.

Вопреки расхожему заблуждению, насекомые не летят прямо навстречу свету. Вместо этого они разворачивают свои спинки к свету, из-за чего траектория полета проходит перпендикулярно источнику. В дикой природе этот механизм помогает насекомым поддерживать правильную высоту полета и контролировать свои движения. Однако в присутствии искусственного освещения насекомое начинает инстинктивно кружить вокруг источника до бесконечности.

Естественная реакция на свет создает, на первый взгляд, цикл хаотичных движений, которые не позволяют насекомым вырваться. По словам ученых, это самое правдоподобное объяснение феномена. Для того, чтобы собрать информацию, команда использовала камеры высокого разрешения, закрепив на нескольких видах насекомых специальные маркеры. Они помогли изучить поведение животных в свете светодиодных ламп, синих ультрафиолетовых ламп и прохладной белой лампочки.