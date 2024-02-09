Новый бюджетный iPhone появился на качественных изображениях

Несмотря на ранние слухи, по данным Бу, базой для Phone SE 4 станет iPhone 16, а не iPhone 14. Смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island, а также минималистичное оформления блока с одной камерой. Также по рендерам можно понять, что Phone SE 4 получит программируемую кнопку Action Button, которая дебютировала в серии iPhone 15. При этом намеки на сенсорную клавишу для управления камерой, которая, как ожидается, появится в iPhone 16 разглядеть на рендере невозможно.