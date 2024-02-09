Новый бюджетный iPhone появился на качественных изображениях

Инсайдер Маджин Бу сообщил, что iPhone SE 4 будет похож на iPhone 16
Известный инсайдер Маджин Бу (Majin Bu) опубликовал качественные рендеры неанонсированного смартфона Apple – iPhone SE 4. Изображения доступны в аккаунте Бу в X (Twitter).
Несмотря на ранние слухи, по данным Бу, базой для Phone SE 4 станет iPhone 16, а не iPhone 14. Смартфон получит дисплей с вырезом Dynamic Island, а также минималистичное оформления блока с одной камерой. Также по рендерам можно понять, что Phone SE 4 получит программируемую кнопку Action Button, которая дебютировала в серии iPhone 15. При этом намеки на сенсорную клавишу для управления камерой, которая, как ожидается, появится в iPhone 16 разглядеть на рендере невозможно.
Характеристики устройства остаются неизвестными. Тем не менее некоторые блогеры предполагают, что iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц.
Бу не уточняет дату релиза iPhone SE 4, но он уверен, что смартфон не выйдет в этом году. Таким образом, в лучшем случае новый бюджетный iPhonе появится на рынке в 2025 году.
Маджина Бу можно считать надежным источником. Прежде он «слил» данные о новом iPad mini, новых цветах iPhone 12 и не только.
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