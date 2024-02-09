Ученые впервые вырастили нут в имитации лунного грунта

Исследователи впервые вырастили нут в почве, схожей с лунным грунтом, сообщает Space.com. Это открывает путь к снижению зависимости будущих лунных миссий от заготовленных на земле продуктов.

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Аспирантка Техасского университета, соавтор исследования Джессика Аткин рассказала, что в лунной почве нет органики, богатой питательными веществами и микроорганизмами, а именно они играют решающее значение для роста растений. Эта проблема усугубляется низкой гравитацией на Луне, радиацией и токсичными элементами.

Если на Луне удастся выращивать нут и другие культуры, будущие космонавты получат устойчивый питательный ресурс (доставка еды на спутник для долгосрочных миссий была бы дорогостоящим мероприятием).

Разреженная атмосфера Луны не подходит для кислородозависимых землян, поэтому растения на Луне также могут стать источником пригодного для дыхания воздуха.

Однако лунная почва недружелюбна к земным растениям, даже после добавления компостных смесей. Аткин и ее коллеги предположили, что изменение химических и физических свойств почвы решит проблему.

На Земле недостаточного лунного грунта для подобных исследований, поэтому Аткин и ее коллеги использовали почву, созданную из геологических материалов Земли для имитации лунного грунта (в частности, для имитации минералов Луны и размера характерных для нее частиц).

Ученые пришли к выводу, что микроскопические взаимодействия между нутом, арбускулярными микоризными грибами (AMF) и биогумусом (VC) помогут росту растений. Рост происходит за счет связывания токсинов в лунном грунте и изменения его структуры, все это позволяет почве лучше удерживать воду.

Ученые выбрали нут сорта «Дези» из-за его компактного размера и устойчивости к стрессу. Нут — отличный источник белка, к тому же он потребляет меньше воды и азота, чем другие продовольственные культуры. В течение четырех месяцев контейнеры хранились в специальном пространстве с контролируемой температурой. Исследователи увлажняли почву очищенной водой.

Уже на 13-й день все семена проросли, но растения в итоге показали дефицит хлорофилла, а также другие признаки стресса, включая карликовость, побеги без ветвления и потерю площади листьев.

В эксперименте нуту потребовалось 120 дней для созревания, тогда как на Земле на это обычно уходит до ста дней.