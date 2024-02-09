В Китае нашли окаменелости лягушки-современницы динозавров

Ученые обнаружили окаменелости древней лягушки, жившей около 100 миллионов лет назад – в эпоху динозавров. Она могла погибнуть во время спаривания. Интересно, что в животе лягушки сохранились яйца.

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Лягушка вида Gansubatrachus qilianensis была найдена в ископаемом слое мелового периода на северо-западе Китая. Известно крайне мало окаменевших лягушек этой эпохи, особенно тех, у которых сохранились мягкие ткани. Поэтому находка имеет большое значение для науки. Это также самый ранний известный экземпляр беременного земноводного.

Ученые изучили останки с помощью компьютерной томографии и создали модель скелета лягушки. Кроме того, они изучили яйца с помощью рентгеновских лучей.

Результаты показали, что особь еще не достигла зрелого возраста, но уже была готова к размножению. Это характерно для многих современных животных, однако было неизвестно, что такое свойство также было присуще древним лягушкам и жабам.

Ученые рассмотрели несколько версий смерти лягушки. Она явно не могла умереть от старости. В отложениях также не было признаков резких изменений окружающей среды, таких как смена состава воды или цветение водорослей. Самка могла умереть от нехватки воздуха или истощения – возможно, самец утопил ее в водоеме.

Ученые также отметили, что лягушки успешно пережили массовые вымирания, включая вымирание динозавров. Поэтому изучение стратегий их выживания представляет большой интерес, сообщает Royal Society B: Biological Sciences.