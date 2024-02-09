Ученые: лед в Антарктиде быстро истончился 8000 лет назад

Ученые Кембриджского университета выявили первые прямые доказательства того, что Западно-Антарктический ледниковый щит внезапно и быстро сократился в конце последней ледниковой эпохи, около 8000 лет назад. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

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Специалисты проанализировали образцы льда в керне длиной 651 метр, извлеченного недалеко от границы, где ледниковый щит переходит в шельфовый ледник Ронне (в Западной Антарктиде). Было показано, что в этом месте ледяной слой истончился на 450 метров чуть менее чем за 200 лет.

Ученые полагают, что потеря льда была вызвана проникновением теплой воды под край Западно-Антарктического ледникового щита. Вероятно, это открепило часть льда от коренной породы, позволив ему внезапно всплыть и образовать то, что сейчас является шельфовым ледником Ронне. В результате возвышенность (ледниковый остров) Skytrain быстро истончилась.