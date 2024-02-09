В России создадут черный список YouTube-блогеров

Общественная палата (ОП) РФ начинает работу над созданием черного списка российских блогеров, имеющих YouTube-каналы. Об этом сообщил первый зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. ТАСС

В ходе круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках» он заявил, что список будет в открытом доступе, потому что в него войдут «люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры». Газета.Ru

В первую часть списка войдут блогеры, работающие на детскую аудиторию. Малькевич подчеркнул, что многие из таких авторов несовершеннолетние, и предстоит разобраться, ведут ли они каналы самостоятельно. NSN.FM