Арктические бактерии научились разлагать нефть

В Арктике обнаружили бактерии, которые адаптировались к холоду и высокой концентрации нефтепродуктов. В будущем они могут способствовать очищению региона от промышленных загрязнений.

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Люди активно осваивают арктический регион, и это негативно влияет на окружающую среду. Арктические почвы содержат мало органических веществ и подвержены токсическому воздействию углеводородов, которые попадают туда из выбросов дизельного топлива.

В вечной мерзлоте образуются зоны загрязнения, где сосредоточено большинство углеводородов. Рекультивировать такие области крайне сложно. Так, если просто удалить загрязненный грунт, то вечная мерзлота разрушится и возникнут воронки и провалы.

Решением проблемы могла бы стать биологическая очистка, которая проводится непосредственно на месте загрязнения. Ученые из Института микробиологии им. Виноградского изучили четыре штамма бактерий из родов Pseudomonas, Rhodococcus, Arthrobacter и Sphingomonas. Их выделили из загрязненных нефтью почв на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

В лаборатории бактерии поместили в масло и выращивали при температуре от минус 1,5 до 35 градусов Цельсия. Затем ученые проанализировали их метаболический потенциал и физиологические характеристики.

Результаты показали, что выделенные штаммы способны расти в холодных условиях, когда остальные микроорганизмы неактивны. Они разлагали природные биополимеры (ксилан, хитин) и ациклические углеводороды линейной или разветвленной структуры (алканы), а также переводили фосфаты в растворимые формы.

Ученые также расшифровали геном бактерии Sphingomonas sp. AR_OL41 и выявили гены, связанные с адаптацией к загрязнению углеводородами и низким температурам. Команда заключила, что у этих бактерий есть потенциал для биоремедиации (биологического очищения) северных территорий, сообщает Microorganisms.