Apple обновила ОС для ряда своих гаджетов

В четверг, 8 февраля, компания Apple выпустила ряд обновлений, включая iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, watchOS 10.3.1, tvOS 17.3.1 и macOS 14.3.1, которые теперь доступны для загрузки. Эти обновления следуют за релизами iOS 17.3, iPadOS 17.3, macOS Sonoma 14.3, watchOS 10.3 и tvOS 17.3.

По данным журнала изменений, в новых версиях iOS и iPadOS 17.3.1 исправлена небольшая ошибка, связанная с дублированием или перекрытием текста при вводе.

Обновления watchOS 10.3.1, tvOS 17.3.1 и macOS 14.3.1 в основном содержат исправления ошибок и улучшения производительности.

Пользователи могут загрузить доступные обновления через настройки устройства. Например, для iPhone или iPad это можно сделать через раздел "Настройки" -> "Основные" -> "Обновления программного обеспечения".

Необходимо учитывать, что для загрузки и установки обновлений требуется достаточный заряд батареи.

Следует отметить, что версии iOS 17.3.1 и iPadOS 17.3.1 представляют собой лишь предвестие более значимого обновления до версии 17.4, которое ожидается в ближайшем будущем. В рамках этого обновления Apple планирует представить ряд новых функций, включая возможность загрузки приложений за пределами App Store, в ответ на требования Европейского союза.