Фейковая копия LastPass для iPhone пробралась в App Store

Фейковая копия LastPass для iPhone пробралась в Apple App Store
Разработчики LastPass предупреждают пользователей о фейковой копии менеджера паролей, которая распространяется в официальном магазине Apple App Store. Судя по всему, она используется для сбора учётных данных.
Поддельное приложение использует похожее на официальное имя: «LassPass» вместо «LastPass». Автор также взял похожую иконку и сделал красный интерфейс, напоминающий корпоративные цвета менеджера паролей.
Вредоносная копия размещена разработчиком с именем «Parvati Patel». Подозрение пользователей должно вызвать малое количество оценок и отзывов:
В сущности, это пример классической фишинговой схемы, цель которой — вытащить секреты, логины и пароли для аутентификации. Разработчики LastPass разместили в официальном блоге следующее уведомление:
«Мы включили URL на поддельную версию, а также ссылку на легитимное приложение, чтобы пользователи не запутались при загрузке менеджера паролей. Это временные меры, пока фейковую копию не удалят». «Команда LastPass работает над тем, чтобы фишинговую программу убрали из магазина как можно скорее».
Интересно, что Apple, видимо, одобрила вредоносную копию менеджера паролей, поскольку так просто в App Store не проникнешь. Ранее киберпреступникам редко удавалось протащить в официальный магазин купертиновцев что-нибудь зловредное.