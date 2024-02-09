Фейковая копия LastPass для iPhone пробралась в App Store

«Мы включили URL на поддельную версию, а также ссылку на легитимное приложение, чтобы пользователи не запутались при загрузке менеджера паролей. Это временные меры, пока фейковую копию не удалят». «Команда LastPass работает над тем, чтобы фишинговую программу убрали из магазина как можно скорее».