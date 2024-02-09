Ученые выявили способность волков различать голоса людей

Ученые выяснили, что способность различать голоса людей присуща не только одомашненным собакам, но и серым волкам. Об этом рассказала команда европейских ученых, которая провела эксперимент с участием 24 серых волков обоих полов в возрасте от года до 13 лет.

Ученые включили им записи человеческого голоса, среди которых также был голос смотрителя, который ранее общался с волками.

Услышав его, волки сразу отреагировали, поднимая головы, навострив уши и ища глазами источник звука. Зато на незнакомые голоса серые волки никак не реагировали.