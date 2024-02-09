Ученые выявили способность волков различать голоса людей
Ученые выяснили, что способность различать голоса людей присуща не только одомашненным собакам, но и серым волкам. Об этом рассказала команда европейских ученых, которая провела эксперимент с участием 24 серых волков обоих полов в возрасте от года до 13 лет.
Ученые включили им записи человеческого голоса, среди которых также был голос смотрителя, который ранее общался с волками.
Услышав его, волки сразу отреагировали, поднимая головы, навострив уши и ища глазами источник звука. Зато на незнакомые голоса серые волки никак не реагировали.
Второй эксперимент подтвердил результаты первого. Волкам включил голос знакомого им сотрудника парка, но на этот раз он произносил случайные наборы предложений. Результаты подтвердили, что волки узнавали не только слова, но и именно голос человека, сообщает Phys.