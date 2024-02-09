Смартфоны Samsung S24, iPhone 15 и Pixel 8 сравнили по качеству фото

В одном из выпусков на YouTube-канале Versus сравнили фото и видео, сделанные с Google Pixel 8, Apple iPhone 15 и Samsung Galaxy S24. Какую из базовых моделей флагманов стоит сегодня брать?

Снимки на основную камеру в целом у Google Pixel 8 и iPhone 15 получаются одинаково хорошими, а вот Samsung от них отстаёт. Что касается широкоугольного объектива, то ситуация примерно такая же, только iPhone на 1 балл в целом обходит Pixel.

Портретные фотографии наиболее удачными выходят на iPhone и Pixel. По зуму же, безусловно, победителем является Samsung.

Если сравнивать видеосъёмку, то лучше остальных отрабатывает в этом режиме Samsung Galaxy S24. Он набирает 12 баллов в сумме, тогда как iPhone — 10 баллов и Pixel — 9 баллов. То же самое касается стабилизации: Samsung получил по этому параметру 3 балла, Pixel — 2, iPhone — 1. Качество съёмки видео на фронтальную камеру лучшим оказывается вновь у Galaxy S24, на втором месте находится iPhone и на третьем — Google Pixel.

С примерами фотографий вы можете ознакомиться ниже.

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Versus

Вывод