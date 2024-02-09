Составлен рейтинг лучших iPhone на начало 2024 года

На рынке смартфонов Apple в 2024 году представлен широкий выбор моделей, каждая из которых обладает своими уникальными характеристиками и преимуществами.

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Наши коллеги из TechRadar подготовили подборку из шести лучших iPhone, которые заслуживают внимания на начало 2024 года:

iPhone 15 Pro Max — лучший выбор для тех, кто ищет самый мощный и функциональный iPhone. С новым чипсетом A17 Pro, улучшенной камерой с 5-кратным телеобъективом, дизайном из титана и подключением USB-C, этот смартфон является вершиной инженерного искусства Apple.

— лучший выбор для тех, кто ищет самый мощный и функциональный iPhone. С новым чипсетом A17 Pro, улучшенной камерой с 5-кратным телеобъективом, дизайном из титана и подключением USB-C, этот смартфон является вершиной инженерного искусства Apple. iPhone 15 Pro — идеальный вариант для большинства пользователей благодаря своему компактному размеру, высокопроизводительному чипсету A17 Pro, отличным камерам и красивому титановому дизайну.

— идеальный вариант для большинства пользователей благодаря своему компактному размеру, высокопроизводительному чипсету A17 Pro, отличным камерам и красивому титановому дизайну. iPhone 15 — лучшее соотношение цены и качества среди смартфонов Apple. Несмотря на отсутствие некоторых функций Pro-моделей, iPhone 15 предлагает высокую производительность, отличные камеры и новый интерфейс Dynamic Island по привлекательной цене.

— лучшее соотношение цены и качества среди смартфонов Apple. Несмотря на отсутствие некоторых функций Pro-моделей, iPhone 15 предлагает высокую производительность, отличные камеры и новый интерфейс Dynamic Island по привлекательной цене. iPhone 13 — лучший бюджетный вариант, который по-прежнему предлагает отличную производительность и качественные камеры по сниженной цене.

— лучший бюджетный вариант, который по-прежнему предлагает отличную производительность и качественные камеры по сниженной цене. iPhone 15 Plus — лучший выбор для тех, кто ищет смартфон с самым длительным временем автономной работы. Эта модель сочетает в себе все преимущества стандартного iPhone 15 с рекордным временем работы от батареи.

— лучший выбор для тех, кто ищет смартфон с самым длительным временем автономной работы. Эта модель сочетает в себе все преимущества стандартного iPhone 15 с рекордным временем работы от батареи. iPhone SE (2022) — лучший маленький iPhone, предлагающий мощные характеристики и поддержку 5G в компактном и классическом дизайне.