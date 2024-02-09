Названы лучшие недорогие смартфоны среди Android и iPhone

В поисках лучших недорогих смартфонов 2024 года эксперты TechRadar составили список, в который вошли как Android-устройства, так и iPhone, предлагающие отличное соотношение цены и качества.

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В этом списке представлены смартфоны, которые не только доступны по цене, но и обладают впечатляющими характеристиками и функциональностью.

Среди лучших Samsung Galaxy A54 выделяется своим сочетанием функциональности, качественных камер и длительного времени работы от батареи, а также премиальным дизайном по доступной цене.

iPhone 13, продолжающий продаваться напрямую Apple, предлагает отличную производительность благодаря чипу A15 Bionic и поддержку компании, делая его отличным выбором среди бюджетных iPhone.

Google Pixel 7a, хотя и не произвел фурора сразу после выхода, со временем зарекомендовал себя как отличный выбор за свои деньги благодаря улучшениям программного обеспечения от Google.

Samsung Galaxy A13, лучший телефон за менее чем $300, предлагает хорошее сочетание камеры и времени работы от батареи на бюджете.

В свою очередь OnePlus 10T благодаря значительному снижению цены теперь можно считать бюджетным вариантом, предлагающим хорошие камеры за свою цену.