Ноутбукам Google грозит запрет в датских школах из-за риска для данных учеников

Датское управление по защите данных (Datatilsynet) постановило, что передача данных учеников компании Google , даже без использования их для рекламы, нарушает европейские законы о конфиденциальности.

Проблема заключается в том, что Google использует собранные данные с Chromebook и Google Workspace for Education в «собственных целях», что считается недопустимым в соответствии с действующими правилами. У муниципалитетов есть время до 1 марта, чтобы объяснить, как они прекратят передачу данных Google, а полный запрет на сбор данных вступит в силу к 1 августа. Это может заставить школы полностью отказаться от Chromebook.