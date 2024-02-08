Анонсирован монитор ViewSonic XG272 с OLED-экраном и частотой 240 Гц

На этой неделе компания ViewSonic представила геймерский монитор XG272. Он предложит покупателям 27-дюймовый OLED-экран с разрешением 2K, частотой обновления 240 Гц и максимальной яркостью в 450 нит.

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Ко всему прочему устройство получило поддержку технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium. Время отклика в мониторе составляет 0,02 миллисекунды.

В комплект с XG272 входит подставка с регулировкой высоты, наклона, вращения, а также RGB-подсветка на задней стороне. Из разъёмов в мониторе предусмотрен HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-A 3.1, USB-B 3.1 и USB-С с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.