В бассейне Амазонки обнаружены пещерные дома возрастом в тысячи лет

Археологи из Университета Эксетера провели исследование в бассейне Амазонки и обнаружили древние пещерные дома, которые использовались коренным населением на протяжении многих тысяч лет.

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Об открытии рассказывает Heritage Daily. Свое внимание исследователи сосредоточили на древних каменных убежищах, которые находятся на северо-западе Колумбии. Считается, что именно здесь поселились первые люди, мигрировавшие в Южную Америку около 13 тысяч лет назад.

В качестве домов они использовали неглубокие пещеры. Кстати, на стенах этих жилищ археологи нашли яркие произведения искусства, созданные с помощью охры, природного красителя. Внутри и снаружи пещер были отобраны образцы почвы, которые затем прошли геохимический и стратиграфический анализ. В результате были выявлены следы древесного угля и органики, а также фрагменты каменных инструментов. Это указывает на то, что внутри пещер люди готовили пищу.

Анализ также показал, что пещеры использовались тысячелетиями, но не были заселены непрерывно. Паузы, то есть периоды заброшенности, тоже, порой, превышали тысячу лет. Из наиболее интересных находок археологи отмечают керамику возрастом около 3000 лет, признаки обработки почвы возрастом 2500 лет и следы возделывания кукурузы возрастом 500 лет.

"Результаты твердо доказывают, что заселение региона Серрании-ла-Линдоза человеком началось в позднем плейстоцене, около 12 600 лет назад, и продолжалось до XVII века", - говорит Хосе Ириарте, профессор археологии.

По его словам, пещеры были примитивными убежищами, но они обеспечивали защиту и давали четкий обзор местности первым поселенцам.

"Найденные артефакты и химический состав почвы указывают на то, что каменные убежища использовались и как жилые помещения, и как священные места для демонстрации весьма запоминающихся произведений искусства, - добавляет доктор Джо Осборн. - И это указывает на существование экономики широкого спектра с однотипной технологией изготовления каменных инструментов. Во всех убежищах представлены выполненные охрой рисунки, относящиеся к самым ранним периодам заселения. Это указывает на то, что эти первопроходцы осмысливали новый мир, с которым они столкнулись, и пытались его запечатлеть".