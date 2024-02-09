В сокровищах бронзового века из Испании нашли инопланетный материал

Ученые провели новое исследование одного из крупнейших кладов бронзового века, известного как сокровища Вильены. Его нашли в Испании в 1963 году. Он содержал почти 60 артефактов: браслеты, чаши, сосуды, украшения. Их возраст оценили в 3000 лет.

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Изделия были изготовлены из драгоценных материалов, таких как золото, серебро, янтарь и железо. Новое исследование, проведенное испанскими специалистами, показало – некоторые из них содержат внеземные вкрапления, а именно железо из метеорита, упавшего на Землю около миллиона лет назад.

Инопланетный материал обнаружили в полой сфере, покрытой золотой пленкой, и браслете в форме буквы С. Ученые считают, что эти артефакты были символами связи между земным и небесным царствами. Кроме того, они являются изысканными образцами доисторической ручной работы.

В ходе исследования эксперты провели спектрометрический масс-анализ изделий. Он помог выявить железо-никелевый сплав, аналогичный сплаву метеоритного железа. Метеоритное железо обычно содержит более 5% никеля.

Ученые отметили, что это первые и самые ранние артефакты из метеоритного железа, обнаруженные на Пиренейском полуострове. Они позволяют лучше понять металлургические практики позднего бронзового века и инновационные для того времени технологии.

Состав испанских артефактов оказался аналогичен составу метеорита Мундрабилла из Австралии. Но нельзя утверждать, что древние народы использовали для изготовления сокровищ именно этот объект, сообщает Trabajos de Prehistoria.