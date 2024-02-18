Почему IT-компании продолжают сокращать вакансии?

За 2023 год IT-компании сократили много сотрудников, и этот тренд продолжился в первые месяцы 2024-го. Google уволила несколько сотен человек, Amazon сократила рабочую силу в департаменте Prime Video, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) проредила средний менеджмент. The New York Times рассказала, почему IT-гиганты продолжают сокращать вакансии.

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Инсайдеры в технической индустрии и аналитики утверждают, что сокращение рабочей силы отражает две крупные проблемы. А именно, последствия беспечного расширения компаний в период пандемии и агрессивный пивот в область ИИ. Вместо того, чтобы ежеквартально нанимать тысячи людей, компании тратят миллиарды на разработку ИИ технологий, которые когда-нибудь могут стоить триллионы.

Между 2019 и 2023 IT-компании в спешке пытались не отставать от повышенного спроса, т.к. люди, застрявшие дома в самоизоляции, тратили деньги на новые компьютеры и проводили гораздо больше времени в Интернете. Apple, Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet в сумме наняли более 900 000 сотрудников. Но теперь, когда бум прошел, им приходится перестраивать планы. Между 2021 и 2022 эти же корпорации сократили 112 000 вакансий.

На сегодняшний день пять компаний содержат 2,16 млн сотрудников — на 71% больше, чем до пандемии. Суммарно они сгенерировали $1,63 трлн в продажах за последние фискальные годы, что на 81% выше, чем показатели прибыли пятилетней давности. За 2023 рыночная цена большой пятерки возросла почти на $3,5 трлн.