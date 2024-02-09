Тропические леса могут замедлить глобальное потепление

Ученые смоделировали влияние тропических и хвойных лесов на климатическую систему. Оказалось, что влияние тропических лесов недооценено — они играют решающую роль в образовании облаков, которые отражают солнечный свет. По мере повышения температуры Земли леса будут выделять еще больше летучих органических соединений и способны помочь в замедлении глобального потепления. Исследование опубликовано в Nature Communications.

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Леса выделяют большое количество биогенных летучих органических соединений (ЛОС). Это широкий класс органических соединений, включающий ароматические углеводороды, альдегиды, спирты, кетоны, терпеноиды и другие. Человек может сталкиваться с биогенными ЛОС в сосновом лесу в теплый день или вблизи созревающего плода растения. Попадая в атмосферу, ЛОС вступают в реакцию с озоном и образуют вторичные органические аэрозоли. Эти частицы оказываются в облаке и объединяют вокруг себя капли воды. С увеличением объема биогенных ЛОС в воздухе становится больше облаков с каплями воды. Они лучше отражают солнечный свет и снижают температуру поверхности Земли.

Международная команда ученых решила выяснить, какую роль в климатической системе играют хвойные и тропические леса, составляющие 27% и 45% площади лесов Земли соответственно. Для моделирования исследователи использовали долгосрочные данные из лесных экосистем Финляндии и Бразилии.

Оказалось, что хвойные леса переоценивались в существующих климатических моделях, а роль тропических лесов была занижена. По словам ученых, тропики имеют решающее значение в образовании отражающих облаков из-за большого количества солнечной радиации, которую они получают на своих широтах. Связь «лес — облако — климат» необходимо учитывать как ключевую стратегию смягчения последствий климатических изменений.