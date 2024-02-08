Подтверждена безубыточность термоядерного синтеза

Пять независимых групп ученых подтвердили заявление Национального комплекса лазерных термоядерных реакций США (англ. National Ignition Facility, NIF) о первом достижении безубыточности реакции термоядерного синтеза с использованием лазера. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Реакцию запускали с помощью 192 лазеров, нагревавших хольраумы — небольшие золотые цилиндры, внутри которых находится капсула со смесью изотопов водорода, трития и дейтерия. Лазеры передавали несколько мегаджоулей энергии на внутреннюю стенку цилиндра, которая переизлучала ее в виде теплового рентгеновского излучения, вызвавшего взрыв внешней оболочки капсулы, направленный внутрь.

Ударные волны от взрыва заставляют дейтериево-тритиевое топливо сжиматься до давления в сотни гигабар, заставляя изотопы водорода сливаться с образованием ядер гелия, высвобождая дополнительную энергию и создавая каскад термоядерных реакций. На выходе было получено 3,15 мегаджоуля энергии при использовании 2,05 мегаджоуля.