Чем новый iPad Pro будет отличаться от предшественников?

По данным Bloomberg, релиз новой линейки iPad Pro состоится уже в конце марта: Apple вот-вот должна представить устройства. Портал 9to5mac.com рассказал о трех главных новшествах, которые получат планшеты.

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OLED-экран

Самым значимым новшеством нового iPad Pro станет OLED-экран. На данный момент 11-дюймовая модель планшета использует LCD-дисплей с традиционной подсветкой: она оставалась неизменной еще с 2018 года. 12,9-дюймовый iPad Pro получил mini-LED подсветку в 2021-м — она обеспечила заметно более высокую яркость и контрастность изображения.

По слухам, все представители грядущей линейки iPad Pro впервые перейдут на OLED: раньше Apple применяла этот тип экрана только на iPhone и Apple Watch. Помимо этого, диагональ экрана 12,9-дюймовой модели может возрасти до 13 дюймов.

Новая Magic Keyboard

По информации Bloomberg, новая клавиатура Magic Keyboard «сделает iPad Pro более похожим на ноутбук» и получит прочный алюминиевый корпус. Потенциально это означает первое обновление периферии со времен ее релиза в 2020-м. Кроме того, Apple якобы работает над новым стилусом Apple Pencil, который станет гаджетом-компаньоном для iPad Pro. Если верить разным слухам, стилус получит интеграцию «Локатора» и магнитные заменяемые наконечники, симулирующие разные инструменты для письма и рисования.

Чип M3