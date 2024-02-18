Чем новый iPad Pro будет отличаться от предшественников?
По данным Bloomberg, релиз новой линейки iPad Pro состоится уже в конце марта: Apple вот-вот должна представить устройства. Портал 9to5mac.com рассказал о трех главных новшествах, которые получат планшеты.
OLED-экран
Самым значимым новшеством нового iPad Pro станет OLED-экран. На данный момент 11-дюймовая модель планшета использует LCD-дисплей с традиционной подсветкой: она оставалась неизменной еще с 2018 года. 12,9-дюймовый iPad Pro получил mini-LED подсветку в 2021-м — она обеспечила заметно более высокую яркость и контрастность изображения.
По слухам, все представители грядущей линейки iPad Pro впервые перейдут на OLED: раньше Apple применяла этот тип экрана только на iPhone и Apple Watch. Помимо этого, диагональ экрана 12,9-дюймовой модели может возрасти до 13 дюймов.
Новая Magic Keyboard
По информации Bloomberg, новая клавиатура Magic Keyboard «сделает iPad Pro более похожим на ноутбук» и получит прочный алюминиевый корпус. Потенциально это означает первое обновление периферии со времен ее релиза в 2020-м. Кроме того, Apple якобы работает над новым стилусом Apple Pencil, который станет гаджетом-компаньоном для iPad Pro. Если верить разным слухам, стилус получит интеграцию «Локатора» и магнитные заменяемые наконечники, симулирующие разные инструменты для письма и рисования.
Чип M3
Наконец, новая линейка iPad Pro наверняка будут мощнее предыдущей. Ожидается, что обе модели (на 11 и 13 дюймов) получат чип M3. Но пока нельзя сказать, что это означает для планшетов в плане производительности. Единственное, о чем можно рассуждать наверняка — это повышение цены iPad Pro из-за нового железа и экрана.